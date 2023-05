पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर सौरव गांगुली का बड़ा बयान; जानें क्या बोले पूर्व भारतीय कप्तान

विश्व कप विजेता कपिल देव (Kapil Dev) के बाद अब एक और भारतीय कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने जंतर मंतर पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे भारतीय पहलवानों के मुद्दे पर अपनी बात रखी है.

पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं ये मामला जल्द से जल्द सुलझे और पहलवानों को न्याय मिले क्योंकि वो देश के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और मेडल जीतते हैं.

हालांकि गांगुली ने पूरे मुद्दे पर कोई सीधी टिप्पणी करने से इंकार किया. पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि वो ऐसे किसी मामले पर बयान नहीं देना चाहते हैं जिसे लेकर उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है.

पीटीआई से बातचीत में गांगुली ने कहा, “उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दो. मुझे नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा है. खेल की दुनिया में, मुझे एक बात का एहसास हुआ कि आप उन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है.”