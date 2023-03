पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी : 10वीं की मार्कशीट पोस्ट कर विराट कोहली ने फैंस को दिया खास मैसेज

भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इस खेल में आगे बढ़ने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी. टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) भी उन्हीं क्रिकेटरों में से एक हैं. पूर्व कप्तान कोहली 12वीं के आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके लेकिन उन्होंने हाल ही में अपनी 10वीं कक्षा की मार्कशीट शेयर कर अपने फैंस को एक अहम मैसेज दिया है.

कोहली ने कू ऐप पर लिखा, “ये मजेदार है कि कैसे चीजें जो आपकी मार्कशीट में सबसे कम जोड़ती हैं, आपके चरित्र में सबसे ज्यादा जोड़ती हैं #LetThereBeSport.”