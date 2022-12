PAK VS ENG: लियाम लिविंगस्टोन पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर, जल्द स्वदेश लौटेंगे

पाकिस्तान दौरे पर टेस्ट मैच खेल रही इंग्लैंड के खेमे से एक बुरी खबर आ रही है. टीम के स्टार ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. वह अब जल्द स्वदेश लौटेंगे.

29 साल के ऑलराउंडर ने रावलपिंडी में खेले जा रहे पहले मैच से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. लेकिन मैच के दूसरे दिन फील्डिंग करते समय उन्हें घुटने में चोट लग गई थी. लिविंगस्टोन ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 9 और दूसरी पारी में नाबाद 7 रन बनाए थे.

वह अब मंगलवार को स्वदेश लौट जाएंगे और फिर अपना रिहैब शुरू करेंगे. इंग्लैंड ने अभी तक लिविंगस्टोन के रिप्लेसमेंट की घोषणा नहीं की है. दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट शुक्रवार से मुल्तान में खेला जाएगा.