कार्डिफ (वेल्स)। बेन स्टोक्स की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी शानदार रही लेकिन महफिल लियाम लिविंगस्टोन (52) और कप्तान जोस बटलर लूटने में सफल रहे. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में कप्तान जोस बटलर ने धमाकेदार 72 रन बनाए जबकि लियाम लिविंगस्टोन ने ताबड़तोड़ 52 रनों की पारी खेली. दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 77 रन की धुआंधार साझेदारी हुई जिसकी मदद से इंग्लैंड 6 विकेट खोकर 291 रनों का स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा.

छक्कों की हैट्रिक

इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान ‘बिग हिटर’ लिविंगस्टोन ने एक-2 नहीं बल्कि लगातार 3 गेंदों पर छक्के जड़ तहलका मचा दिया. लिविंगस्टोन के छक्कों की हैट्रिक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. लिविंगस्टोन ने 40 गेंद में 52 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 3 छक्के जड़े वो भी लगातार 3 गेंदों पर. लिविंगस्टोर ने काईल जैमीसन के ओवर में ये कमाल किया.