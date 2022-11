PAK vs ENG 1st Test: इंग्लैंड ने पहले टेस्ट के लिए किया प्लेइंग XI का ऐलान, यह धाकड़ ऑलराउंडर करेगा डेब्यू

England Playing 11: इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 1 दिसंबर से शुरू हो रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग XI का ऐलान कर दिया है. दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट रावलपिंडी में खेला जाएगा.

इंग्लैंड ने पहले टेस्ट के लिए घोषित अपनी प्लेइंग XI में धाकड़ ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया है. लिविंगस्टोन अब टेस्ट में डेब्यू करने वाले हैं. इसेक अलावा बेन डकेट की 7 साल के बाद टेस्ट टीम टीम में वापसी हुई है. इंग्लिश टेस्ट टीम ने इससे पहले 2005 में पाकिस्तान का दौरा किया था, जब उसे 0-2 से हार मिली थी.

आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग में इस समय इंग्लैंड चौथे और पाकिस्तान छठे नंबर पर है. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 1 से 5 दिसंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम को पाकिस्तान दौरे पर अपने तीनों मैच रावलपिंडी, मुल्तान और कराची में खेलने हैं. इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले पाकिस्तान दौरे पर आई थी, जहां इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 7 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी.