Live Cricket Score Eng Vs Nz World Cup 2023 Match No 1 Today England Vs New Zealand Live Scorecard Narendra Modi Stadium Ahmedabad

ENG vs NZ Live Score: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मुकाबले से आज क्रिकेट के 'महाकुंभ' का आगाज

ENG vs NZ Live Score: ICC वर्ल्ड कप 2023 के पहले मुकाबले में इंग्लैंड की न्यूजीलैंड से भिड़ंत

PIC- ECB

ENG vs NZ Live Score Updates: ICC वर्ल्ड कप 2023 का आज यानी 5 अक्टूबर से आगाज हो रहा है जिसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने-सामने होंगी. पिछले वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट ये टीमें जीत से अपने अभियान का आगाज करना चाहेंगी. डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के सामने अपने दबदबे को कायम रखने की चुनौती होगी तो वहीं न्यूजीलैंड टीम फाइनल में मिली हार का बदला चुकता करना चाहेगी. हालांकि इस मैच में कीवी टीम को अपने नियमित कप्तान केन विलियमसन की कमी खलेगी. ऐसे में टीम की कमान टॉम लैथम के हाथों में होगी.

ENG vs NZ, ICC वर्ल्ड कप 2023 मैच नंबर-1

वेन्यू- नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

तारीख- 5 अक्टूबर 2023

समय- 2:00 PM (IST)

कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

लाइव स्ट्रीमिंग- डिज्नी+ हॉटस्टार

A rematch of the 2019 Final kicks things off at #CWC23 🏆 Who’s your pick to win the opener? 👀 pic.twitter.com/EdBOv6rDOJ — ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) October 5, 2023

दोनों टीमों का स्क्वाड इस प्रकार है:-

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान), ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिचेल सेंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, विल यंग.

इंग्लैंड: जोस बटलर (कप्तान), मोइन अली, गस एटकिंसन, जॉनी बेयरस्टो, सैम कुरेन, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, आदिल राशिद, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, रीस टॉपले, डेविड विली, मार्क वुड, क्रिस वोक्स.

