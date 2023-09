IND vs BAN, Asia Cup 2023 Live Score: रोहित शर्मा ने चुनी गेंदबाजी, विराट कोहली को दिया गया आराम

live

India Vs Bangladesh, Asia Cup 2023 Super 4 Match LIVE Cricket Scorecard and Updates: एशिया कप 2023 का आखिरी सुपर-4 मुकाबला महज औपचारिकता है क्योंकि भारत और श्रीलंका फाइनल में अपनी जगह पहले ही पक्की कर चुके हैं. भारत सुपर-4 के छठे मुकाबले में बांग्लादेश का सामना कर रहा है. रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. तिलक वर्मा को रोहित शर्मा ने वनडे डेब्यू कैप सौंपी है. विराट कोहली को आराम दिया गया है. इस मैच में टीम इंडिया के पास अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का बेहतरीन मौका है क्योंकि प्लेइंग इलेवन में 5 बदलाव किए गए हैं.

प्लेइंग इलेवन:-

बांग्लादेश (प्लेइंग इलेवन): लिट्टन दास (विकेटकीपर), तंजीद हसन, अनामुल हक, शाकिब अल हसन (कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, मेहदी हसन मिराज, महेदी हसन, नसुम अहमद, तंजीम हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान.

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), ईशान किशन, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा.