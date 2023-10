Hindi Cricket Hindi

Live Cricket Score Ind Vs Aus World Cup 2023 Match No 5 Today India Vs Australia Live Scorecard Ma Chidambaram Stadium In Chennai Live Updates

IND vs AUS Live Score: वर्ल्ड कप में आज भारत-ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत, चेन्नई में होगी कांटे की टक्कर

IND vs AUS Live Scorecard and Updates: भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे वर्ल्ड कप मैच में आज आमने-सामने है. इस मैच से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.

Photo credit-ICC Cricket world Cup Twitter

India vs Australia Live Score and Updates World Cup 2023 5th Match: वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) के 5वें मैच में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND VS AUS) की टीम आमने-सामने होगी. यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच डिटेल्स (Ind vs Aus Match Details):

Match- भारत vs ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप 2023, पांचवां मैच

Date and Time- 8 अक्टूबर दोपहर 2 बजे (भारतीय समयानुसार)

Place- एमए. चिदंबरम स्टेडियम, चेपॉक

Weather Update- बारिश की संभावना

Live Telecast and Streaming- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार

IND vs AUS संभावित प्लेइंग 11 (IND vs AUS Possible Playing 11)

भारत प्लेइंग 11

रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

ऑस्ट्रेलिया प्लेइग 11

मिशेल मार्श, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, एडम जैम्पा

