Hindi Cricket Hindi

Live Cricket Score Nz Vs Sa World Cup 2023 Match No 32nd Today New Zealand Vs South Africa Live Scorecard Maharashtra Cricket Association Stadium Pune Live Updates

NZ vs SA Live Score: न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका में कौन किस पर पड़ेगा भारी? देखें लाइव अपडेट्स

New Zealand vs South Africa World Cup 2023 Match No 32nd Live Scorecard: न्यूजीलैंड के छह मैचों में आठ अंक है. साउथ अफ्रीका (छह मैचों में दस अंक) के जीतने पर 12 अंक हो जायेंगे और वह भारत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जायेगा.

LIVE NZ vs SA Scorecard ODI WC 2023: New Zealand-South Africa Aim To Move Up The Table.

New Zealand vs South Africa World Cup 2023 Match No 32nd Live: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज सेमीफाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी तो यह दोनों टीमों के बल्लेबाजों के बीच का मुकाबला होगा. दोनों टीमें पुणे के MCA मैदान पर एक-दूसरे से भिड़ेगी.

मौजूदा विश्व कप के अधिकांश मुकाबले एकतरफा रहे हैं लेकिन अगर दो करीबी मुकाबले चुने जायें तो चेन्नई में साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान पर एक विकेट से जीत और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया रोमांचक मैच था जिसमें 388 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड टीम पांच रन पीछे रह गई. दोनों टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश की दावेदार हैं और अगर बल्लेबाज चल निकले तो यह रोमांचक मैच होगा.

दोनों टामें-

न्यूजीलैंड टीम: डेवोन कॉनवे, विल यंग, ​​रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर/कप्तान), ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, ईश सोढ़ी, मार्क चैपमैन.

दक्षिण अफ्रीका टीम: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), रासी वान डेर डुसेन, एडेन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, मार्को जेनसन, गेराल्ड कोएत्ज़ी, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, तबरेज़ शम्सी, रीज़ा हेंड्रिक्स और कैगिसो रबाडा, एंडिले फेहलुकवायो, लिज़ाद विलियम्स.

