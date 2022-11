England vs New Zealand T20 World Cup Super-12 Match : न्‍यूजीलैंड की चुनौती के लिए जोस बटलर की कप्‍तानी वाली इंग्‍लैंड की टीम ब्रिसबेन के गाबा क्रिकेट मैदान पर तैयार है। बीते कुछ आईसीसी इवेंट को देखें तो कीवी टीम छुपारुस्‍तम साबित हुई है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कभी उन्‍हें जीत का दावेदार नहीं समझा जाता है लेकिन अंत में केन विलियमसन की टीम खिताबी मैच में खेलती हुई नजर आती है। इस बार भी न्‍यूजीलैंड सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्‍की कर चुकी है। एक मैच बारिश से धुलने के बाद इंग्‍लैंड के लिए पेच कुछ फंसता नजर आ रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया की भी है। प्‍वाइंट्स टेबल पर नंबर-3 पर मौजूद इंग्‍लैंड इस वक्‍त टूनामेंट में करो-मरो की स्थिति में है। इस लाइव ब्‍लॉग पर हम आपके लिए मैच का पल-पल का हाल लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ।Also Read - IND vs BAN : हम वर्ल्‍ड कप जीतने नहीं भारत को झटका देने आए हैं, शाकिब का बड़ा बयान