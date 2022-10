LIVE IND vs AUS Warm-Up Match T20 World Cup 2022: भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का पहला वार्म अप मैच आज ब्रिसबेन के गाबा क्रिकेट मैदान पर खेला जा रह है. रोहित शर्मा एंड कंपनी आज विश्‍व कप से पहले टीम की तैयारियों को पूरी तरह से परखने का प्रयास करेंगी. भारतीय बल्‍लेबाजों के सामने ऑस्‍ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों पर खुद को ढालने की चुनौती है. दूसरी तरह ऑस्‍ट्रेलिया के बड़े मैदानों से भी टीम इंडिया को सतर्क रहना होगा. वर्ल्‍ड कप से करीब 10 दिन पहले ही भारतीय टीम कंगारुओं की धरती पर पहुंच गई थी जहां पर्थ में बल्‍लेबाजों और गेंदबाजों ने अपनी तैयारियों को शुरू किया. दूसरी तरफ एरोन फिंच के सामने चुनौती है कि वो खुद की खराब फॉर्म में सुधार के साथ-साथ लगातार हार का स्‍वाद चख रही ऑस्‍ट्रेलियाई टीम को जीत की पटरी पर लेकर जाना है. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष मैच का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे सा‍थ.Also Read - LIVE WI vs SCO Score and Updates T20 World Cup 2022 : विंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया