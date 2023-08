LIVE IND vs IRE, 1st T20I: जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीत पहले गेंदबाजी का फैसला किया; रिंकू सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा का डेब्यू

live

LIVE IND vs IRE, 1st T20I: भारत और आयरलैंड क्रिकेट टीमों के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मुकाबल में भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. द विलेज, डबलिन में खेले जा रहे मैच में भारत के लिए दो युवा खिलाड़ी- रिंकू सिंह (Rinku Singh), प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) डेब्यू कर रहे हैं. एक साल बाद मैदान पर लौटे बुमराह ने कहा, “हम पहले गेंदबाजी करेंगे, यहां आकर बहुत खुश हूं. मौसम सुहावना लग रहा है. मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, कुछ क्रिकेट खेलने का इंतजार कर रहा हूं. आपको एहसास हुआ कि आप क्या खो रहे थे, वापस आकर बहुत खुश हैं.”

भारतीय कप्तान ने आगे कहा, “हमें आयरलैंड से किसी मुकाबले से कम की उम्मीद नहीं है. एक तेज गेंदबाज के तौर पर मुझे उम्मीद है कि पिच कुछ करेगी. हमारे दो डेब्यू हैं – रिंकू और प्रसिद्ध कृष्णा. उनसे कहा कि वे सिर्फ अपने क्रिकेट का आनंद लें.”