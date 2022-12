IND vs NZ 2nd ODI Cricket Score : बारिश के चलते रद्द हुआ भारत-न्यूजीलैंड दूसरा वनडे

New Zealand vs India, 2nd ODI : भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा दूसरा वनडे मैच बारिश के कारण बार बार रुकने के बाद आखिरकार रद्द कर दिया गया. तेज बारिश और गीली आउटफील्ड की वजह से लगभग चार घंटे के विलंब के बाद खेल 50 से घटाकर 29 ओवर का कर दिया गया था लेकिन वो भी पूरे नहीं किए जा सके.

मैच में बारिश ने पहली बार खलल तब डाला था जब टीम इंडिया 4.5 ओवर में बिना विकेट खोए 22 रन बना चुकी थी. उसके बाद भारत के 12.5 ओवर में एक विकेट खोकर 89 रन बनाने के बाद बारिश एक बार फिर शुरू हुई और मैच को रोकना पड़ा जो फिर शुरू ही नहीं हो पाया.