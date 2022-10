Highlights Score India vs New Zealand Warm-up Match, T20 World Cup 2022 : भारतीय क्रिकेट टीम को आज ब्रिसबेन के गाबा क्रिकेट ग्राउंड में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी वार्म अप मैच बारिश की भेंट चढ़ गया है. एक भी गेंद फेंके बिना मैच को रद्द कर दिया गया है. इस मुकाबले में टॉस तक नहीं हो पाया है. अब रोहित शर्मा की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम 23 अक्‍टूबर को पाकिस्‍तान के खिलाफ मैदान में नजर आएगी. रोहित शर्मा एक कंपनी के लिए टी20 विश्‍व कप से पहले अपनी तैयारियों को पूरा करने का यह अंतिम मौका था. 23 अक्‍टूबर को पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच से पहले भारतीय टीम अपनी सभी कमियों को सुधार लेना चाहती थी. टीम इंडिया ने अपने पहले वार्म अप मैच में ऑस्‍ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में मात दी थी. इस वक्‍त ब्रिसबेन में बारिश हो रही है. मैच कितने ओवरों का हो पाएगा यह स्‍पष्‍ट नहीं है. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍मय से हम आपके समक्ष मैच का पल-पल का हाल लेकर आएंगे. बने रहिए हमारे साथ.Also Read - SCO vs IRE : आखिरी 10 ओवरों में 112 रन ठोककर आयरलैंड ने स्‍कॉटलैंड पर दर्ज की जीत

भारतीय टीम का स्‍क्‍वाड

केएल राहुल, रोहित शर्मा (कप्‍तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, दीपक हुड्डा , ऋषभ पंत.

न्यूजीलैंड टीम का स्‍क्‍वाड

डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), फिन एलन, मार्टिन गप्टिल, केन विलियमसन (कप्‍तान), ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिशेल सेंटनर, एडम मिल्ने, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउथी, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, माइकल ब्रेसवेल, ट्रेंट बोल्‍ट.