Highlights Score India vs Pakistan, 16th Match, Super 12 Group 2: दांत चबा लेने वाले मैच में पूर्व कप्‍तान विराट कोहली की 53 गेंदों पर 82 रन की नाबाद पारी के दम पर भारतीय टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 के मुकाबले में पाकिस्‍तान पर चार विकेट से जीत दर्ज की। आखिरी तीन ओवरों में भारत को 48 रन की दरकार थी। यहां से जीत असंभव जैसी नजर आ रही थी। हैरिस राउफ के ओवर में बैक टू बैक दो छक्‍के जड़ने वाले विराट ने अंत तक हार नहीं मानी। अपनी पारी में छह चौके औरी चार छक्‍के जड़ने वाले विराट हार्दिक के आउट होने के बावजूद लड़ते रहे। दो ओवर में 31 रन और छह गेंदो पर 16 रन की दरकार थी। विराट जिताकर ही वापस लौटे।

रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 160 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान सस्‍ते में अपने विकेट गंवा दिए। दूसरे ओवर में महज चार रन के निजी स्‍कोर पर राहुल नसीम शाह की गेंद पर क्‍लीन बोल्‍ड हो गए। गेंद बल्‍ले का किनारा लेने के बाद विकटों में जा घुसी। इसके बाद चौथे ओवर में भारत के दूसरे सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा भी आउट हो गए। हिटमैन हैरिस राउफ की गेंद पर विकेट के पीछे स्लिप पर लपके गए। इसके बाद छठे ओवर में सूर्यकुमार यादव विकेट के पीछे रिजवान के हाथों लपके गए। जल्‍द ही अर्शदीप सिंह रनआउट हो गए।

इससे पहले मेलबन में जारी टी20 वर्ल्‍ड का सुपर-12 के अहम मुकाबले में अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने तीन-तीन विकेट निकाले। हालांकि शुरुआती झटकों से उतरते हुए शान मसूद ने मध्‍यक्रम में नाबाद 42 गेंदों पर 52 रन और इफ्तिखार अहमद ने 34 गेंदों पर 51 रन का योगदान दिया। निर्धारित 20 ओवरों में पाकिस्‍तान की टीम ने आठ विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। अर्शदीप सिंह ने पहले बाबर आजम को शून्‍य पर आउट किया। इसके बाद दूसरे सलामी बल्‍लेबाज मोहम्‍मद रिजवान भी महज चार रन के निजी स्‍कोर पर उनका शिकार बने। पावरप्‍ले के छह ओवरों में पाकिस्‍तान का स्‍कोर दो विकेट के नुकसान पर 32 रन था।

India vs Pakistan, 16th Match, Super 12 Group 2, Squad:

भारत का प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा (कप्‍तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह.

पाकिस्तान का प्लेइंग इलेवन

बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), शान मसूद, हैदर अली, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह.