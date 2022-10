Highlights New Zealand vs Afghanistan, 21st Match, Super 12 Group 1 : टी20 वर्ल्‍ड कप में आज दिन के दूसरे मुकाबले में न्‍यूजीलैंड और अफगानिस्‍तान की टीमें आमने-सामने थी। मेलबर्न में लगातार हो रही बारिश के चलते इस मुकाबले को रद्द करना पड़ा। मैच में टॉस तक नहीं हो सका। करीब ढाई घंटे तक इंतजार करने के बाद अंपायरों ने दोनों टीमों के बीच एक-एक अंक बांटने का निर्णय लिया।न्‍यूजीलैंड ने पिछले मैच में मेजबान ऑस्‍ट्रेलिया को 89 रन से मात दी थी। केन विलियमसन एंड कंपनी इस जीत की लय को बरकरार रखना चाहती थी। वहीं, अगर अफगानिस्‍तान के नजरिए से समझें तो पिछले मैच में उन्‍हें इंग्‍लैंड ने पांच विकेट से मात दी थी। आज इस टीम को जीत की सख्‍त दरकार थी।Also Read - IND vs NED T20 World Cup 2022: वीडियो में जानें संभावित प्लेइंग 11, सिडनी पिच रिपोर्ट और मौसम की स्थिति