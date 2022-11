IND vs ENG, 2nd Semi-Final: फाइनल में पाकिस्तान और अब भारत और इंग्लैंड में होगी जंग, जानें कब-कहां और कैसे देखें LIVE मैच

IND vs ENG, 2nd Semi-Final: अपने ग्रुप की टॉपर टीम इंडिया गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ भिड़ेगी. पाकिस्तान की टीम यहां फाइनल में अपने प्रतिद्वंद्वी का इंतजार कर रही है.

भारत vs इंग्लैंड

टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) में गुरुवार को भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड के मैदान पर भिड़ेगी. टूर्नामेंट का यह दूसरा सेमीफाइनल है. पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंचकर खिताब पर अपना दावा ठोक दिया है. फैन्स अब उम्मीद कर रहे हैं कि अब टीम इंडिया इंग्लैंड को मात देकर फाइनल में पहुंचे, ताकि टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में वह दो चिर-प्रतिद्वंद्वियों के बीच जोश और जुनून से भरा मुकाबला देख पाएं. हालांकि इससे पहले भारतीय टीम को गुरुवार को इंग्लैंड को मात देनी होगी. यहां जानें आप कब, कहां और कैसे इस मुकाबले का LIVE आनंद ले सकते हैं.

भारत बनाम इंग्लैंड (India vs England, 2nd Semi-Final) के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा? (IND vs ENG T20 Match Date)

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बुधवार, 10 नवंबर को खेला जाएगा.

भारत बनाम इंग्लैंड (India vs England, 2nd Semi-Final) के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा? (IND vs ENG T20 Match Venue)

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला एडिलेड ओवल, एडिलेड (Adelaide Oval Ground) पर खेला जाएगा.

भारत बनाम इंग्लैंड (India vs England, 2nd Semi-Final) के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कितने बजे शुरू होगा? (IND vs ENG T20 Match Timing)

भारत बनाम इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार, दोपहर डेढ़ बजे से खेला जाएगा. वहीं, एक बजे टॉस होगा.

भारत बनाम इंग्लैंड (India vs England, 2nd Semi-Final) के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला टीवी पर कैसे देख पाएंगे फैन्‍स? (IND vs ENG T20 Match TV Channel)

स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर भारत बनाम इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबले का प्रसारण होगा.

भारत बनाम इंग्लैंड (India vs England, 2nd Semi-Final) के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मोबाइल पर कैसे देखा जा सकता है? (IND vs ENG T20 Match on Mobile)

डिजनी हॉट स्‍टार एप के माध्‍यम से भारत बनाम इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला देखा जा सकता है.