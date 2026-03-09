  • Hindi
Live Updates आईपीएल IPL 2026 Schedule Announcement: कुछ ही देर में जारी होगा IPL 2026 का शेड्यूल, यहां मिलेंगे पल-पल के अपडेट्स

IPL Schedule: T20 वर्ल्ड कप 2026 के खत्म होने के साथ ही सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग अपने 19वें संस्करण के शेड्यूल का ऐलान करेगा. इस बार कई राज्यों में विधान सभा चुनावों के चलते IPL का यह शेड्यूल दो चरणों में सामने आएगा.

IPL 2026 Schedule LIVE
IPL 2026 शेड्यूल LIVE अपडेट्स

IPL 2026 Schedule: भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में आयोजित हुए टी20 वर्ल्ड कप का रविवार (8 मार्च) को शानदार समापन हो गया. इस टूर्नामेंट में भारत ने यह खिताब अपने नाम बरकरार रखा, जो इस बार डिफेंडिंग चैम्पियन के रूप में इस टूर्नामेंट में उतरा था. अब फैन्स की निगाहें दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) पर टिकी हैं, जिसकी शुरुआत इस महीने के अंतिम सप्ताह से होगी. इस टी20 लीग का यह 19वां सीजन है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इस लीग के शेड्यूल का आज ऐलान करेगा.

इस बार इस लीग का शेड्यूल दो चरणों में घोषित किया जाएगा. दरअसल जब यह लीग खेली जाएगी उस दौरान देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनावों का भी आयोजन होना है. इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम खास हैं, जहां इस लीग के मैच खेले जाते हैं. ऐसे में बोर्ड मैचों का सुचारु संचालन चाहता है, जिसके चलते वह आज पहले दो या तीन सप्ताह का शेड्यूल घोषित करेगा. इसके बाद जब देश का चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों के शेड्यूल का ऐलान कर देगा तो उससे तालमेल बिठाकर लीग के बाकी बचे मैचों के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा.

Live Updates

  • Mar 9, 2026 2:55 PM IST

    Live Updates आईपीएल IPL 2026 Schedule Announcement: नमस्कार! आज शाम को IPL 2026 के शेड्यूल की घोषणा हो जाएगी. T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत के बाद क्रिकेट फैन्स को अब टी20 क्रिकेट में इस रोमांचक लीग की शुरुआत का इंतजार है.

