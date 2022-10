LIVE West Indies vs Scotland Score and Updates T20 World Cup 2022 : टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 राउंड-1 के तीसरे मुकाबले में आज वेस्‍टइंडीज और स्‍कॉटलैंड की टीम आमने-सामने हैं। वेस्‍टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। दो बार टी20 वर्ल्‍ड कप का खिताब अपने नाम करने वाली विंडीज से किसी ने यह उम्‍मीद नहीं की थी कि वो क्‍वालीफायर राउंड खेलने के बाद सुपर-12 में प्रवेश का रास्‍ता तलाशेगी। लगातार खराब प्रदर्शन के चलते विंडीज को बैक टू बैक दो टी20 वर्ल्‍ड कप में क्‍वालीफायर राउंड खेलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। निकोलस पूरन की कप्‍तानी वाली कैरेबियाई टीम कोशिश करेगी कि सभी तीन मैच जीतकर राउंड-2 में प्रवेश करे। विंडीज के बल्‍लेबाजी क्रम में काफी दम नजर आता है।जेसन होल्‍डर जैसे ऑलराउंडर के साथ-साथ इस टीम के पास ब्रेंडन किंग काइल मेयर जैसे घातक बल्‍लेबाज भी हैं। हालांकि कागजों पर मजबूत नजर आ रही इस टीम को बल्‍ले और गेंद दोनों ही विभागों में खुद को साबित भी करना होगा।Also Read - LIVE IND vs AUS Warm-Up Match T20 World Cup : ऑस्‍ट्रेलिया ने चुनी गेंदबाजी