T20 World Cup के क्वॉलीफायर्स मैच में बुधवार को वेस्टइंडीज की टीम जिम्बाब्वे से हॉबर्ट में भिड़ रही है. विंडीज टीम की शुरुआत अच्छी नहीं थी, जब वह अपने पहले ही मैच में स्कॉटलैंड से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं जिम्बाव्बे ने आयरलैंड को मात दी थी.

ऐसे में जिम्बाब्वे अगर यहां वेस्टइंडीज को हरा देती है तो विंडीज की टीम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी. वहीं विंडीज की टीम पहले मैच की गलती को यहां दोहराना नहीं चाहेगी. निकोलस पूरन की टीम इस मैच में अपना दमखम दिखाना चाहेगी.

जिम्बाब्वे के फैन्स उसके स्टार बल्लेबाज सिकंदर रजा के पहले मैच की तरह ही बैटिंग करने की आस लगा रहे होंगे, जिन्होंने पहले ही मैच में ताबड़तोड़ 82 रन ठोके थे. इसके बाद ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3 विकेट निकालकर आयरलैंड की हार पक्की कर दी थी. वहीं वेस्टइंडीड की टीम को स्कॉटलैंड से हारकर टूर्नामेंट में उलटफेर का शिकार होना पड़ा. कप्तान निकोलस पूरन सिर्फ 4 रन बना पाए थे. आज वह इस मैच में अपनी आईपीएल जैसी फॉर्म दिखाना चाहेंगे.