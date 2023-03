VIDEO- LLC में छाए रॉबिन उथप्पा, मोहम्मद हफीज के एक ही ओवर में जड़ दिए 3 छक्के

लीजेंड्स लीग क्रिकेट (LLC) में मंगलवार का दिन भारतीय बल्लेबाज (Robin Uthappa) रॉबिन उथप्पा के नाम रहा, जो मैदान पर जमकर दहाड़े. एलएलसी के चौथे मैच में भारतीय टीम एशिया लॉयन्स से भिड़ रही थी और यहां वह 158 रनों की चुनौती का पीछा करने उतरी थी. उथप्पा ने यहां पारी के पहले ओवर में सोहेल तनवीर को जरूर कुछ सम्मान दिया लेकिन इसके अगले ही ओवर में उन्होंने मोहम्मद आमिर को दो चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए. पारी के 9वें ओवर में तो उन्होंने मोहम्मद हफीज की ऐसी धुनाई कर दी कि कप्तान शाहिद अफरीदी फिर उनसे दोबारा बॉलिंग ही नहीं करवाई.

उथप्पा ने हफीज के उस ओवर में 3 छक्के और 1 चौका जड़कर कुल 23 रन लूटे. हफीज के इस ओवर की पहली 4 बॉलें सीमारेखा के बाहर गईं, जिनमें से तीन लंबे-लंबे छक्के थे. हफीज आईपीएल में चैंपियन रह चुके इस बल्लेबाज को लगातार शॉर्ट बॉल खिला रहे थे और उथप्पा भी से पूरे भरोसे के साथ डीप मिडविकेट क्षेत्र में उड़ाकर छक्कों के लिए बाहर भेज रहे थे.

बता दें उथप्पा अब भले लीजेंड्स लीग के अलावा कहीं और नहीं खेल रहे हैं, जबकि मोहम्मद हफीज हाल ही में अपने देश की टी20 लीग पाकिस्तान सुपर लीग में खेलकर आए हैं. यानी वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में अभी भी खेल रहे हैं ऐसे में उथप्पा से उनकी पिटाई होना अपने आप में खास है.