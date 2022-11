दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Nights Riders) ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन (Lockie Ferguson) और अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz) को अपनी टीम में शामिल किया है.

आईपीएल ने एक बयान में बताया कि दोनों खिलाड़ियों को मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस (Gujrat Titans) से ट्रे़ड किया गया है. गुजरात ने पिछले सीजन में फर्ग्यूसन को 10 करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्होंने गुजरात के लिए 13 मैचों में 12 विकेट चटकाए हैं, जिसमें एक मैच में चार विकेट भी शामिल है.

मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस ने फर्ग्यूसन के अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज को जेसन रॉय के बदले पिछले सीजन में अपनी टीम में शामिल किया था. गुरबाज को आईपीएल 2022 में एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था.