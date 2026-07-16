रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है लॉर्ड्स वनडे, BCCI ने बना लिया रिटायरमेंट प्लान!

रोहित शर्मा अभी 39 साल 77 दिन के हैं. 2027 वर्ल्ड कप तक उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो जाएगी. पिछली 8 वनडे पारियों में उन्होंने 241 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 30.1 और स्ट्राइक रेट 88.6 रहा है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 16, 2026, 11:50 PM IST
रोहित शर्मा का आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है लॉर्ड्स वनडे, BCCI ने बना लिया रिटायरमेंट प्लान!
रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा था. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी. (PTI)
  • रोहित शर्मा ने 2024 में T-20 और 2025 में टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास
  • 2017 से 2025 के बीच तीनों फॉर्मेट के 142 मैचों में दिलाई जीत
  • 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ मैच में टीम इंडिया में मिली जगह
  • 2021-2022 के दौरान भारतीय टीम की संभाली फुल टाइम कप्तानी

भारत और इंग्लैंड के बीच रविवार (19 जुलाई 2026) को इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला जाने वाला तीसरा वनडे मैच टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है. न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि नेशनल सिलेक्शन कमिटी की मौजूदा सोच यही है कि इंग्लैंड दौरे के बाद रोहित शर्मा को भारतीय वनडे टीम में आगे नहीं चुना जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI की सिलेक्शन कमिटी ने रोहित शर्मा को साफ कर दिया है कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप की प्लानिंग का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि, बोर्ड ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचा था. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी. इसके बाद भारत ने 2024 में टी-20 वर्ल्ड कप जीता. 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की. रोहित शर्मा अभी 39 साल के हैं. पिछली 8 वनडे पारियों में उन्होंने 241 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 30.1 और स्ट्राइक रेट 88.6 रहा है. इन पारियों में रोहित शर्मा के बैट से सिर्फ एक हाफ सेंचुरी निकली है.

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BCCI के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर इस दौरे पर टीम के साथ कार्डिफ में मौजूद हैं. सूत्रों का कहना है कि सिलेक्टर्स अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए दो ICC ट्रॉफी जीत चुके रोहित शर्मा को अपनी भविष्य की योजनाओं का हिस्सा नहीं मान रहे हैं.

यशस्वी जायसवाल को मौका देना चाहते हैं सिलेक्टर्स

BCCI के सिलेक्शन कमिटी से जुड़े एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर PTI से कहा, ‘‘सिलेक्टर्स चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल को लंबा मौका दिया जाए. उन्होंने तीन पारियों में 2 सेंचुरी लगाई है. वर्ल्ड कप से पहले लगभग 20 वनडे मैच बाकी हैं. ऐसे में यशस्वी जायसवाल को ये सभी मैच खेलने का मौका मिलना चाहिए.’’

रोहित शर्मा को खुद लेना है फैसला

सूत्र ने कहा, ‘‘कोई भी रोहित शर्मा से संन्यास लेने के लिए नहीं कह सकता, लेकिन यह साफ है कि सितंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज से सिलेक्टर्स भविष्य की टीम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं. रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर अंतिम फैसला उन्हें खुद करना होगा.’’

विराट कोहली को मिल सकती है जगह

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने बताया कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर इस मुद्दे पर एकमत हैं कि विराट कोहली अपनी मौजूदा फॉर्म और फिटनेस के कारण टीम में सिलेक्ट होने के हकदार हैं, जबकि रोहित शर्मा के मामले में ऐसी स्थिति नहीं है. यह भी समझा जाता है कि अगर इंग्लैंड दौरे के बाद भी रोहित शर्मा को टीम में बनाए रखा जाता है, तो यशस्वी जायसवाल को महत्वपूर्ण मैच अनुभव से दूर रखना पड़ेगा. सिलेक्टर्स इसे सही नहीं मानते.

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बता दें कि रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के मुद्दे पर भी सिलेक्शन कमिटी और उनके बीच पूरी सहमति नहीं थी. कमिटी के करीबी सूत्रों का कहना है कि वे नहीं चाहते थे कि रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सिरीज में सिर्फ 2 मैच खेलने के बाद संन्यास का फैसला लें. वहीं, रोहित शर्मा के करीबी लोगों का दावा है कि उनका इरादा सिर्फ 2 टेस्ट खेलने का कभी नहीं था. उन्होंने पूरी सिरीज के लिए खुद को उपलब्ध रखा था.

T-20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं रोहित

रोहित शर्मा ने 29 जून 2024 को भारत को T-20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद संन्यास लिया था. इसके बाद 7 मई 2025 को इंग्लैंड दौरे से पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था. 2017 से 2025 के बीच तीनों फॉर्मेट मिलाकर 142 मैचों में कप्तानी की. इसमें भारत ने 103 मुकाबले जीते. उन्होंने भारत को 2018 और 2023 एशिया कप भी जिताया.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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