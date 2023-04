IPL 2023: मेयर्स और मार्क वुड के तूफान में उड़ा दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ जायंट्स की 50 रन से 'सुपर' जीत

LSG vs DC, IPL 2023: लखनऊ सुपर जायंट्स ने काइल मेयर्स (73 रन) के अर्धशतक के बाद मार्क वुड (14 रन देकर 5 विकेट) की शानदार गेंदबाजी के दम पर शनिवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2023 के तीसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की. लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस तरह दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत की हैट्रिक भी लगाई

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने 6 विकेट पर 193 रन का स्कोर बनाया और फिर मार्क वुड के दम पर दिल्ली कैपिटल्स को 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन पर ही रोक दिया. लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मार्क वुड ने चार ओवर में 14 रन देकर पांच विकेट चटकाए. उन्होंने टी20 करियर में पहली बार अपना पंजा खोला.

मार्क वुड के अलावा आवेश खान और रवि बिश्नोई ने दो-दो विकेट चटकाए. डेविड वॉर्नर ने 48 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 56 और राइले रूसो ने 30 तथा अक्षर पटेल ने 16 रन का योगदान दिया.

दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान वॉर्नर और पृथ्वी शॉ (12) की बदौलत दूसरे ओवर में जयदेव उनादकट पर 17 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत की. पर पांचवें ओवर में वुड ने दिल्ली को दोहरे झटके दिये जिसमें उन्होंने साव के बाद अगली ही गेंद पर मिचेल मार्श को शून्य पर बोल्ड किया. इन दोहरे झटकों से टीम उबर नहीं सकी.

चार ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर बिना विकेट गंवाये 40 रन था और पावरप्ले के खत्म होने के बाद यह दो विकेट पर 47 रन हो गया था. वुड ने अपने दूसरे ओवर की अंतिम गेंद में बाउंसर पर सरफराज खान के रूप में तीसरा विकेट लिया. इस बल्लेबाज ने अपरकट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद फाइन लेग पर कृष्णप्पा गौतम के हाथों में समां गई. वुड ने इस तरह अपने दो ओवर में तीन रन देकर तीन विकेट झटके.

दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 10 ओवर के बाद तीन विकेट पर 75 रन था और उसके सामने रनों का पहाड़ खड़ा था. वॉर्नर की मदद के लिए उतरे राइली रूसो (30 रन, तीन चौके, एक छक्का) ने अच्छा खेल दिखाया, पर उनकी 20 गेंद की पारी बिश्नोई ने समाप्त की.

बिश्नोई ने फिर रोवमेन पॉवेल को अपना दूसरा शिकार बनाया. ‘इम्पैक्ट प्लेयर’ अमन खान कोई ‘इम्पैक्ट’ नहीं दिखा सके। आवेश खान ने उन्हें आउट करने के बाद इसी ओवर में वॉर्नर की पारी खत्म की। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। अक्षर पटेल ने 16 रन बनाए. वुड ने अंतिम ओवर में दो विकेट और चटकाये जिससे वह 2023 आईपीएल सत्र में पांच विकेट झटकने वाले पहले गेंदबाज बने.

इससे पहले, लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी के दौरान छक्कों की भरमार रही। उसके बल्लेबाजों ने 16 छक्के और महज पांच चौके लगाए. मेयर्स के अलावा निकोलस पूरन ने 36 रन का योगदान दिया जबकि अंत में आयुष बडोनी ने सात गेंद में 18 रन जोड़े.

अक्षर पटेल (38 रन देकर एक विकेट) ने शानदार टर्न लेती गेंद पर मेयर्स को बोल्ड कर उनकी 38 गेंद की पारी समाप्त की. दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और उसके बायें हाथ के तेज गेंदबाज खलील (30 रन देकर दो विकेट) ने पहले ओवर में अच्छी शुरुआत करते हुए केवल एक रन दिया.

विकेट बल्लेबाजी के माकूल नहीं दिख रहा था जिससे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम शुरु में दबाव में दिख रही थी और पावरप्ले में एक विकेट पर 30 रन ही बना सकी जो टीम का पावरप्ले में सबसे कम स्कोर भी है. लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान लोकेश राहुल ने पारी का पहला छक्का चौथे ओवर में चेतन सकारिया (53 रन देकर दो विकेट) पर लगाया, लेकिन इसी गेंदबाज पर डीप स्क्वायर लेग पर अक्षर को आसान कैच देकर पवेलियन पहुंचे.

दिल्ली कैपिटल्स ने छठे ओवर में मेयर्स को 14 रन के निजी स्कोर पर आउट करने का शानदार मौका गंवा दिया जब सकारिया की गेंद पर खलील ने कैच छोड़ दिया. इसके बाद मेयर्स ने अगले ही ओवर में मुकेश कुमार पर लांग ऑन और मिडविकेट पर दो खूबसूरत छक्के जड़े.

मेयर्स ने आठवें ओवर में अक्षर पर एक चौका और एक छक्का जबकि 10वें ओवर में इसी गेंदबाज पर दो गगनचुंबी छक्के जमाए. उन्होंने नौंवे ओवर में चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव (35 रन देकर एक विकेट) पर छक्का जड़कर 28 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया.

दीपक हुड्डा (17 रन) मेयर्स का अच्छा साथ निभा रहे थे, पर दूसरे विकेट के लिए 79 रन की भागीदारी 11वें ओवर में कुलदीप यादव ने समाप्त की. अक्षर ने 12वें ओवर में मेयर्स को बोल्ड कर लखनऊ सुपर जायंट्स की रन गति पर लगाम कसी.