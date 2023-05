WATCH: बारिश के बावजूद MS Dhoni को देखने के लिए घंटों स्टेडियम में खड़े रहे लखनऊ के फैंस

वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के फैंस की देश में कमी नहीं है लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के दौरान कैप्टन कूल को लेकर एक अलग ही दीवानगी देखने को मिली है. अपने करियर के आखिरी दौर से गुजर रहे धोनी 16वें सीजन में जिस भी स्टेडियम में खेलने जा रहे हैं वहां पर होम टीम से ज्यादा चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के नजर आ रहे हैं. चाहे कोलकाता का ईडन गार्डन्स हो या मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम हर जगह येलो आर्मी ही छाई है.

बुधवार को जब सीएसके टीम लखनऊ सुपर जायन्ट्स के खिलाफ मैच खेलने के लिए इकाना स्टेडियम पहुंची तो वहां भी एलएसजी से ज्यादा फैंस चेन्नई की जर्सी में ही दिख रहे थे.

चेन्नई-लखनऊ का मुकाबला देखने फैंस के हाथ निराशा लगी क्योंकि तेज बारिश की वजह से ये मैच एक पारी के बाद भी स्थगित कर दिया गया और फैंस अपने चहेते माही को बल्लेबाजी करते नहीं देख पाए.