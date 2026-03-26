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Lucknow Super Giants Full IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 में लखनऊ का पूरा शेड्यूल, जानिए पहला और आखिरी मुकाबला कब

IPL 2026 Schedule:आईपीएल 2026 का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है. इस बार लखनऊ अपना पहला मुकाबला दिल्ली से खेलेगी.

Lucknow Super Giants Schedule

Lucknow Super Giants IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है. टीम इस बार अपने पहले खिताब की तलाश में मैदान पर उतरेगी. कप्तान रिषभ पंच और उनकी टीम इस सीजन में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे. फैंस के बीच भी इस बार टीम को लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि लखनऊ पहली बार ट्रॉफी जीते.

नया लोगो और नई शुरुआत

इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने सीजन से पहले बड़ा बदलाव किया है. टीम ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है, जिसमें हाथी का सिंबल शामिल किया गया है. यह लोगो ताकत और आत्मविश्वास को दिखाता है. टीम इस नए अंदाज के साथ पुराने रिकॉर्ड को बदलना चाहती है और एक नई शुरुआत करने की कोशिश में है. इससे फैंस में भी नई उम्मीद जगी है.

पहला और आखिरी मैच

लखनऊ सुपर जायंट्स अपना पहला मैच 1 अप्रैल को Delhi Capitals के खिलाफ लखनऊ में खेलेगी. वहीं टीम का आखिरी लीग मैच 23 मई को Punjab Kings के खिलाफ भी लखनऊ में ही होगा. टीम चाहेगी कि वह शुरुआत और अंत दोनों जीत के साथ करे, ताकि प्लेऑफ में जगह बनाना आसान हो सके.

IPL 2026 के लिए लखनऊ की टीम

ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, जोश इंग्लिस, मुकुल चौधरी, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, एडेन मार्करम, हिम्मत सिंह, अक्षत रघुवंशी, अब्दुल समद, मिशेल मार्श, वानिंदु हसरंगा, आयुष बडोनी, शाहबाज़ अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, मयंक यादव, मोहसिन खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नोर्त्जे, नमन तिवारी

लखनऊ सुपर जायंट्स IPL 2026 शेड्यूल

तारीख मैच जगह 1 अप्रैल LSG vs DC लखनऊ 5 अप्रैल SRH vs LSG हैदराबाद 9 अप्रैल KKR vs LSG कोलकाता 12 अप्रैल LSG vs GT लखनऊ 15 अप्रैल RCB vs LSG बेंगलुरु 19 अप्रैल PBKS vs LSG न्यू चंडीगढ़ 22 अप्रैल LSG vs RR लखनऊ 26 अप्रैल LSG vs KKR लखनऊ 4 मई MI vs LSG मुंबई 7 मई LSG vs RCB लखनऊ 10 मई CSK vs LSG चेन्नई 15 मई LSG vs CSK लखनऊ 19 मई RR vs LSG जयपुर 23 मई LSG vs PBKS लखनऊ