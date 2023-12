IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका को लगा तगड़ा झटका, लुंगी एनगिडी भारत के खिलाफ T20I सीरीज से बाहर

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम रविवार से साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज (SA vs IND T20I Series) खेलेगी. इस सीरीज के शुरू होने से पहले ही मेजबान दक्षिण अफ्रीका को तगड़ा झटका लगा है. टीम के मुख्य तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी (Lungi Ngidi) पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए हैं.

क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने शुक्रवार को एक बयान जारी बताया कि एनगिडी अभी चोट से पूरी तरह से उबर न हीं पाए हैं और इसलिए उन्हें टीम से बाहर रखा गया है. तेज गेंदबाज एनगिडी की जगह अब ब्युरॉन हेंडरिक्स को टीम में शामिल किया गया है. बोर्ड ने कहा कि एनगिडी को बाएं पैर के टखने (एंकल) में लगी चोट के कारण टी20 सीरीज से बाहर होना पड़ा है.

Lungi Ngidi is ruled out of the T20i series v India

Western Province’s Beuran Hendricks has been named as his replacement #SAvIND pic.twitter.com/iH5Z3LsUyv

