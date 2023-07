'हरमनप्रीत की हरकतें बर्दाश्त से बाहर, BCCI करे कार्रवाई'; भारतीय कप्तान के व्यवहार पर भड़के 1983 WC विजेता खिलाड़ी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में अपनी गलत हरकतों के कारण आलोचकों के निशाने पर हैं. तीसरे मैच में अंपायर द्वारा आउट दिए जाने के बाद नाराज हरमनप्रीत ने अपना बल्ला विकेटों पर दे मारा था. कौर ने इसके बाद अंपायरिंग की भी खुलकर आलोचना की थी. उन्होंने कहा था कि अगली बार जब उनकी टीम बांग्लादेश आएगी तो इस (अंपायरिंग) के लिए भी तैयार होकर आएगी.

हरमनप्रीत कौर यहीं नहीं रुकीं. मैच के बाद उन्होंने बांग्लादेशी कप्तान निगार सुल्ताना से यह भी कहा कि वह (निगार) यहां ट्रॉफी साझा करने की हकदार नहीं हैं क्योंकि आखिरी मैच में अंपायर्स ने उनकी मदद की है. कौर ने सुल्ताना से यह भी कहा कि उन्हें अंपायर्स को भी मंच पर बुला लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने आखिरी मैच में अंपायर्स की मदद की है.

भारतीय कप्तान की इन हरकतों के चलते अब उनकी खूब आलोचना हो रही है. क्रिकेट जगत उनके इस व्यवहार को अस्वीकार्य बता रहा है. 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य रहे पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने हरमनप्रीत कौर की इस हरकत के लिए आलोचना की है. उन्होंने कहा कि आखिरी मैच में हरमनप्रीत कौर ने जिस तरह का व्यवहार किया वह बहुत खराब था. मदन लाल ने यह भी कहा कि वह (हरमनप्रीत कौर) खेल से बड़ी नहीं हैं.

मदन लाल ने ट्वीट किया, ” बांग्लादेश टीम के साथ हरमनप्रीत कौर का व्यवहार बहुत खराब था. वह खेल से बड़ी नहीं हैं. उन्होंने भारतीय क्रिकेट का नाम खराब किया. बीसीसीआई को भी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए.”