IND vs WI: भारत के खिलाफ रनों को तरस रहा है वेस्टइंडीज, उधर टी20 लीग में जमकर बरसे निकोलस पूरन

वेस्टइंडीज की टीम इन दिनों वनडे फॉर्मेट में भारत के खिलाफ भले रनों के लिए तरस रही हो. लेकिन उसके एक सुपरस्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) इन दिनों अमेरिका में चल रही मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में तूफानी अंदाज में रन बना रहे हैं. रविवार देर रात (भारतीय समयानुसार सोमवार सुबह) ताबड़तोड़ शतक ठोका है.

उन्होंने एमआई न्यू यॉर्क (MYNY) के बैटिंग करते हुए सीटल ओरकास (SO) के खिलाफ सिर्फ 40 बॉल में शतक ठोक दिया. यह मेजर लीग क्रिकेट का फाइनल मुकाबला था और पूरन यहां वन मैन आर्मी की तरह खेले. यहां नंबर 3 पर बैटिंग के लिए उतरे पूरन ने 55 बॉल पर नाबाद 137 रन ठोककर अपनी टीम को जीत दिलाई. पूरन इस लीग में इससे पहले भी दो फिफ्टी जमा चुके हैं.

एमआई न्यूयॉर्क के कप्तान पूरन ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया. सीटल ने क्विंटन डिकॉक ने यहां 87 रन की बेहतरीन पारी की बदौलत 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 183 रन बनाए.

ट्रेंट बोल्ट और राशिद कान ने न्यूयॉर्क के लिए यहां 3-3 विकेट अपने नाम किए. 184 रनों का पीछा करने उतरी न्यूयॉर्क की शुरुआत खराब रही और टीम का खाता खुले बगैर ही स्टीवन टेलर (0) आउट हो गए. नंबर 3 पर पूरन बैटिंग पर उतर आए और उन्होंने मोर्चा पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया.

दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज श्यान जहांगीर (10) रन ही बनाए थे, जबकि उन्होंने पूरन के साथ 62 रनों की साझेदारी निभाई थी. श्यान पारी के 5वें ओवर में आउट हुए. लेकिन पूरन ने यहां रुकने का नाम नहीं लिया और पावरप्ले में टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन पहुंचा दिया. उन्होंने सिर्फ 16 बॉल में ही अपनी फिफ्टी पूरी कर ली.