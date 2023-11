WC 2023 SemiFinal: 'मैंने मोहम्मद शमी को सपने में 7 विकेट लेते देखा था...', मैच से पहले फैन का ट्वीट इंटरनेट पर वायरल

नई दिल्ली: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 57 रन पर सात विकेट लेकर कीवी टीम को टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया. कीवी टीम को धूल चटाने के साथ ही टीम इंडिया ने शान से चौथी बार फाइनल में एंट्री कर ली. मैच में जहां विराट कोहली ने अपना 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की तो वहीं शमी ने सात विकेट लेकर कीवी टीम की कमर तोड़ दी. वनडे विश्व कप इतिहास में यह किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. शमी के सात विकेट को लेकर अब एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें एक फैन दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शमी को सपने में सात विकेट लेते हुए देखा था.

इस फैन का ट्वीट अब इंटरनेट पर काफी ट्रेंड हो रहा है. यह मैच से एक दिन पहले यानी के 14 नवंबर 2023 को दोपहर को 1.14 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फैन ने किया. उस फैन का नाम डैन माटेओ (DonMateo_X14) है. उन्होंने लिखा था, ” सपने में शमी को सेमीफाइनल में 7 विकेट लेते देखा.”

इसके बाद जब शमी ने सात विकेट लिए और भारतीय टीम मैच जीत गई तो फिर इस यूजर का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और अब लगातार ट्रेंड कर रहा है. उनके इस ट्वीट पर अब यूजर्स मजे ले रहे हैं और साथ कमेंट्स भी कर रहे हैं.

Saw a dream where Shami took 7 wickets in the semi final ☠️

— Don Mateo (@DonMateo_X14) November 14, 2023