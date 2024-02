मनोज तिवारी समेत घरेलू क्रिकेट के 5 सूरमाओं ने लिया संन्यास, अलग-अलग क्षेत्रों में खेलेंगे दूसरी पारी

नई दिल्ली. घरेलू क्रिकेट में स्टार खिलाड़ी रहे मनोज तिवारी (Manoj Twary), सौरभ तिवारी (Saurav Tiwary), वरुण आरोन (Varun Aaron), धवल कुलकर्णी (Dhawal Kulkarni) और फैज फजल (Faiz Fazal) ने रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में अपनी-अपनी टीम का सफर खत्म होने के साथ क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. ये खिलाड़ी अलग-अलग समय पर भारतीय टीम में भी कुछ मैच खेले हालांकि लंबे सयम तक अपनी जगह नहीं बचा पाए.

बता दें मनोज तिवारी, बंगाल के, बल्लेबाज सौरभ तिवारी और तेज गेंदबाज वरुण आरोन, झारखंड के लिए खेल. वहीं, मुंबई के धवल कुलकर्णी और विदर्भ के रणजी ट्रॉफी विजेता कप्तान फैज फजल शामिल हैं. इन सभी खिलाड़ियों ने संन्यास लेने के अलग-अलग कारण बताए हैं, जिनमें इंडियन प्रीमियर लीग का अनुबंध नहीं होना तथा राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की उम्मीद समाप्त होना है. इन कारणों से ये खिलाड़ी दूसरे काम या फिर राजनीति से जुड़ना चाहते हैं.

Few moments bring tears to your eyes, few moments make you emotional… 🙌#GoodByeCricket pic.twitter.com/d4Pd8nSXbZ

— MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) February 19, 2024