BCCI के खिलाफ बोलना मनोज तिवारी को पड़ा महंगा, बोर्ड ने ठोका जुर्माना

कोलकाता: क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के 24 घंटे बाद ही मनोज तिवारी (Manoj Tiwary) ने खुलासा किया है कि रणजी ट्रॉफी पर एक टिप्पणी करने के लिए बीसीसीआई ने उन पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगा दिया. तिवारी ने 10 फरवरी को एक ट्वीट में कहा था कि रणजी ट्रॉफी अपना महत्व खो रही है और इसे ‘खत्म’ कर दिया जाना चाहिए.

तिवारी ने एक्स पर लिखा, ”अगले सीजन से रणजी ट्रॉफी को कैलेंडर से हटा दिया जाना चाहिए. टूर्नामेंट में बहुत सी चीजें गलत हो रही हैं. इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट को बचाने के लिए कई चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है. यह टूर्नामेंट अपना आकर्षण और महत्व खोता जा रहा है. मैं बिल्कुल निराश हूं.”

‘एमएस धोनी से पूछूंगा कि शतक बनाने के बाद भी मुझे टीम से बाहर क्यों किया’

इसके बाद कोलकाता में अपने सम्मान समारोह के दौरान तिवारी ने कहा, ” मुझे लगता है कि अगर मैंने इसे एक्स पर पोस्ट नहीं किया होता तो बीसीसीआई द्वारा निर्देश जारी नहीं किया जाता. शायद मेरी पोस्ट ने बीसीसीआई सचिव को खिलाड़ियों पर दबाव डालने के लिए प्रेरित किया. रणजी ट्रॉफी के महत्वपूर्ण चरण में यह कदम उठाकर उन्होंने जो गंभीरता दिखाई है, वह उनकी चिंता को दर्शाती है कि कई खिलाड़ी, विशेष रूप से हाई-प्रोफाइल खिलाड़ी जो सीमित प्रथम श्रेणी क्रिकेट के साथ आईपीएल में सफल हुए हैं, वे रणजी ट्रॉफी को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं.”

Ranji trophy should be scrapped off from the calendar from the next season onwards. So many things going wrong in the tournament. So many things need to looked into in order to save this prestigious tournament which has a rich history. It’s losing its charm and importance.…

— MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) February 10, 2024