Hindi Cricket Hindi

Manoj Tiwary Reverses Retirement Decision Will Play On With Bengal For One More Year

...तो पत्नी की डांट के बाद मनोज तिवारी ने वापस लिया संन्यास का फैसला, क्रिकेटर ने खुद किया खुलासा

Manoj Tiwary reverses retirement: मनोज तिवारी ने कोलकाता के ईडन गार्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संन्यास वापस लेने का ऐलान किया. इस दौरान बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली भी उनके साथ मौजूद थे.

Manoj Tiwary (Instagram)

कोलकाता: पांच दिन पहले क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा करने वाले बंगाल के क्रिकेटर मनोज तिवारी ((Manoj Tiwary) ने संन्यास वापस लेने का फैसला कर लिया है. वह घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए खेलना जारी रखेंगे. मनोज तिवारी इस समय बंगाल की ममता सरकार में खेल मंत्री हैं. लेकिन पिछले आठ साल से उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिल रही थी. इसके बाद उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया. लेकिन मनोज तिवारी ने रिटायरमेंट पर अपना फैसला बदल लिया है. मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि वह एक बार फिर बंगाल के लिए क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे.

Trending Now

पत्नी की डांट के बाद वापस लिया संन्यास का फैसला

मनोज तिवारी ने कोलकाता के ईडन गार्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संन्यास वापस लेने का ऐलान किया. इस दौरान बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली भी उनके साथ मौजूद थे. बातचीत के दौरान तिवारी ने बताया कि क्यों उन्होंने संन्यास पर यू-टर्न लेने का निर्णय लिया. क्रिकेटर ने कहा कि उन्होंने अपना फैसला बदलने का मन बनाया है और वह रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतने के लिए एक और प्रयास करना चाहते हैं.

मनोज तिवारी ने कहा, ‘पिछले सत्र में बंगाल की कप्तानी करके फाइनल में पहुंचना मेरे लिए गर्व का क्षण था. मैं खेल को अलविदा कहने से पहले एक बार और इस खिताब लिए जोर लगाना चाहता हूं. मैं अगले साल कोई और ‘यू-टर्न’ नहीं लू्ंगा, मैं बंगाल क्रिकेट को एक और साल देना चाहता हू.”

37 साल के तिवारी ने कहा कि इंस्टाग्राम पर संन्यास का पोस्ट करके क्रिकेट को अलविदा कहने के उनके अचानक फैसले ने उनकी पत्नी सहित सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था. उन्होंने बताया, ‘मेरी पत्नी जिम गई थी और वापस आने के बाद उसने मुझे डांटा भी. स्नेहाशीष गांगुली ने भी मुझे वापस लौटने के लिए मना लिया.मैं एक साल के लिए संन्यास से वापसी कर रहा हूं. बंगाल क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया है. मैं एक आखिरी बार कोशिश करना चाहता हूं, चाहे वह एक खिलाड़ी के तौर पर हो या कप्तान के रूप में हो.’

8 साल से टीम इंडिया में नहीं मिली जगह

तिवारी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 10,000 रन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड (9,908 रन) तक पहुंचने से 92 रन पीछे हैं. उन्होंने अपने 19 साल के शानदार करियर में 29 शतकों के साथ 48.56 की औसत से रन बनाए हैं. उन्होंने 2004 में ईडन गार्डन में दीप दासगुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली के खिलाफ डेब्यू किया था.

मनोज तिवारी ने साल 2008 में वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था. उन्होंने भारत के लिए 12 वनडे और 3 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. वनडे में उन्होंने 26.09 की औसत से 287 रन बनाए है. जिसमें 1 शतक और एक अर्धशतक शामिल हैं. 50 ओवर के फॉर्मेट में उनका सर्वाधिक स्कोर 104 रहा. टी-20 इंटरनेशनल की बात करें तो उन्होंने 15 की औसत से 5 रन अपने नाम किए हैं. उन्होंने अपना आखिरी मैच साल 2015 में खेला था.

Manoj Tiwary reverses retirement decision, will play on with Bengal for one more year

RECOMMENDED STORIES