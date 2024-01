मार्कस स्टॉयनिस ने लगाया नाकामी पर ब्रेक, BBL मे धमाकेदार बल्लेबाजी से रच दिया इतिहास

मार्कस स्टॉयनिस ने इससे पहले पांच मैचों में सिर्फ 30 रन बनाए थे. एक ही बार वह दहाई का आंकड़ा पार कर पाए थे. लेकिन बीते साल की आखिरी शाम को उन्होंने मेलबर्न में बल्ले से धमाके पर धमाका किया. उन्होंने सिर्फ 19 गेंद पर नाबाद 55 रन बनाए. और उनकी इस पारी की बदौलत बिग बैश लीग के सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल किया गया. मेलबर्न स्टार्स ने एडिलेड स्ट्राइकर्स के खइलाफ 206 रन का लक्ष्य हासिल किया. इस धूम-धड़ाकेदार बल्लेबाजी को देखने के लिए सीजन में सबसे ज्यादा दर्शक भी मौजूद थे.

स्टॉयनिस ने इससे पहले पाच मैचों में 2,13,9,6 और 0 रन बनाए थे. बेशक उन पर दबाव था. लेकिन दाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने आक्रमण को दबाव उतारने का तरीका बनाया. उन्होंने बिग बैश लीग की दूसरी सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाई. स्टॉयनिस 14वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे. उन्होंने अपनी पारी में चार छक्के और छह चौके लगाए. 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर स्टॉयनिस ने टीम को जीत दिलाई. स्टार्स ने 7 विकेट से मैच अपने नाम किया.

Big Papi only needed 19 balls to ice the game! #BBL13 pic.twitter.com/QpF06bdlhW

— KFC Big Bash League (@BBL) December 31, 2023