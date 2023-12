पाक क्रिकेटर ने स्लिप पर छोड़ा आसान सा कैच; मार्क वॉ ने उड़ाईं धज्जियां, कहा- ऐसा लगा जैसे मगरमच्छ के जबड़े..

अर्श से लेकर फर्श तक… ये मुहावरा अगर किसी टीम पर फिट बैठता है तो वो है- पाकिस्तान की क्रिकेट टीम. पाक खिलाड़ी एक ही मैच में कभी फैंस को अपने बेहतर प्रदर्शन से हैरान कर देते हैं और कभी-कभी उसी मैच में वो गली क्रिकेट जैसी गलतियां करते हैं. कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट में देखने को मिला.

मेलबर्न में खेले जा रहे मुकाबले के तीसरे दिन गुरुवार को पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफ़ीक़ (Abdullah Shafique) ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) का एक सा कैच छोड़ा. जिसके बाद इस बल्लेबाज ने 96 रन की अहम पारी खेली.

“It’s like a crocodile jaw trying to catch a ball.”

Abdullah Shafique hands Mitch Marsh a life on 20 #AUSvPAK pic.twitter.com/NMlTKHn3t5

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 28, 2023