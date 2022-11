PAK vs ENG: इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, पहले टेस्ट से बाहर हुआ यह पेसर

17 साल बाद पाकिस्तान दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने गई इंग्लैंड क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है. 1 दिसंबर से रावलपिंडी में खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट से पहले ही मेहमान टीम के लिए एक बुरी खबर है. तेज गेंदबाज मार्क वुड (Mark Wood) को कूल्हे की चोट के चलते पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं.

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच ब्रैंडन मैकुलम ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. वुड को हाल टी20 वर्ल्ड कप के दौरान कूल्हे में चोट लग गई थी और इसी वजह से वो भारत के खिलाफ सेमीफाइनल और फिर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में नहीं खेल पाए थे.

मैकुलम ने कहा, ”मार्क अपनी चोट के कारण पहले टेस्ट टीम में जगह नहीं बना पाएंगे. हम उम्मीद करते हैं कि वह दूसरे टेस्ट के लिए फिट होंगे.” वुड की गैरमौजूदगी में जेम्स एंडरसन, ओली रॉबिन्सन और जेमी ओवर्टन जैसे तेज गेंदबाज खेलने के लिए तैयार है. कप्तान बेन स्टोक्स भी तेज गेंदबाज की भूमिका निभा सकते हैं.