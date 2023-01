ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत दौरे के लिए अपनी कमर कस ली है. वह 9 फरवरी से नागपुर में शुरू हो रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर होगी. मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) समेत कई युवा खिलाड़ी पहली बार भारत दौरे पर होंगे. ऐसे में लाबुशेन ने भारत दौरे के लिए काफी सीरियस तैयारी की है. उन्होंने अपनी क्रिकेट किट के साथ-साथ कॉफी के कई सारे पैकेट्स भी पैक किए हैं, जिसकी एक झलक उन्होंने अपने टि्वटर हैंडल पर शेयर की.

लाबुशेन ने अपने किट बैग में कॉफी के कई सारे पैकेट्स से रखे हुए हैं और इसकी एक तस्वीर को टि्वटर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘बस कुछ किलो कॉफी भी अपने रास्ते पर है.’ इसके साथ ही उन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज, कॉफी का कप और बैट बॉल वाला इमोजी इस्तेमाल किया है.