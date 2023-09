ICC World Cup 2023: भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है. टीम के फिरकी गेंदबाज एश्टन एगर चोट के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो गए है. एगर की जगह मार्नश लाबुशेन को टीम में शामिल किया गया है.

