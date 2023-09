ब्लोमफोंटेन. साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा के शतकीय पारी के बावजूद साउथ अफ्रीका को पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया के लिए उस खिलाड़ी ने कमाल की पारी खेली, जिन्हें विश्व कप के लिए टीम में जगह नहीं मिली है. ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन के नाबाद 80 रन की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को तीन विकेट से मात दी.

साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 222 रन पर ढेर हो गई, ऑस्ट्रेलिया ने 40.2 ओवर में टारगेट को हासिल कर लिया. मार्नस लाबुशेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की लीड ले ली है. दूसरा मैच नौ सितंबर को खेला जाएगा.