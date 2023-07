Watch Video: उस्मान ख्वाजा-मार्नस लाबुशेन की इंग्लैंड के दर्शक से हो गई भिड़ंत, देखिए खिलाड़ियों-फैन के बीच बहस का वीडियो

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी एशेज सीरीज 2023 (Ashes Series) का पांचवें और अंतिम मुकाबले का आज आखिर दिन है. ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 249 रनों की दरकार है. इस बीच, पांचवें दिन यानी के सोमवार को खेल शुरू होने से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) और उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) इंग्लैंड के दर्शक से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान दर्शक भी दोनों खिलाड़ियों पर तंज कसता हुआ दिख रहा है. यह वीडियो चौथे दिन के खेल खत्म होने के बाद का है.

इंग्लिश फैन ‘बोरिंग’ के नारों के साथ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का मजाक उड़ाते हुए नजर नजर आ रहे हैं. मामला उस समय का है जब चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ड्रेसिंग रूम की ओर जा रही थी, तभी दर्शक दीर्घा में बैठा एक फैन ड्रेसिंग रूम की ओर जा रहे लाबुशन के पास जाकर ‘बोरिंग-बोरिंग’ के नारे लगाने लगा. इसे सुनकर लाबुशेन वहीं रुक जाते हैं और फिर दर्शक से पूछते हैं कि, “क्या कहा तुमने?”. इसके बाद ख्वाजा भी लाबुशेन को शांत कराने पहुंच जाते हैं.