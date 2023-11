Masaba Gupta: कॉमेडियन ने विवियन रिचर्ड्स को कहा-'कालिया', बेटी मसाबा गुप्ता ने रमीज राजा को सुनाई खरी-खोटी

नई दिल्ली: पाकिस्तान को इन दिनों अपने पूर्व क्रिकेटरों के आपत्तिजनक हरकतों के चलते शर्मसार होना पड़ रहा है.हाल ही में पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक ने बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी और अब रमीज राजा भी मुश्किलों में फंस गए हैं. रज्जाक के बाद रमीज राजा को अपनी हरकतों के लिए शर्मसार होना पड़ा है.

रमीज राजा हाल में वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स और अभिनेत्री नीना गुप्ता के प्रति की गई नस्लवादी टिप्पणी पर हंसते हुए दिखे थे, जिसके बाद विवियन रिचर्ड्स की बेटी मसाबा गुप्ता ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरी-खोटी सुनानी शुरू कर दी. मसाबा फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री हैं. अपने माता-पिता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मसाबा गुप्ता ने रमीज राजा को लताड़ना शुरू कर दिया है.

क्या है मामला

दरअसल, रमीज राजा एक पाकिस्तानी टीवी न्यूज चैनल पर थे और उस दौरान विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता के ऊपर किए गए नसलवादी जोक पर वह हंसते हुए दिखाई दे रहे थे. हालांकि ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कॉमेडियन विवियन रिचर्ड्स की स्किन कलर के बारे में अपमानजनक मजाक करता हुआ नजर आता है. वह न केवल रिचर्ड्स का मजाक उड़ाता है, बल्कि नस्लवादी टिप्पणियां भी करता है. इसके अलावा वह ‘कालिया’ भी कहता है.

So everyone is calling out Razzak, Gul, and Afridi for that Aishwarya Rai saga, and that’s a good thing, but nobody paid attention to this, this channel was making fun of Nina Gupta, and they were passing racist remarks on Sir @ivivianrichards (1/3) pic.twitter.com/H9qmiJfqL3

इसके बाद मसाबा गुप्ता ने रमीज राजा को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. मसाबा ने सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर में शालीनता का अभाव है. उन्होंने रमीज राजा को वर्तमान में जीने की हिदायत दी. मसाबा ने कहा कि वह और उनके माता-पिता असंवेदनशील टिप्पणियों के खिलाफ डटकर खड़े हैं.

Dear Ramiz Raja ( sir ) grace is a quality few have. My father,mother and I have it in spades. You have none. Sickening to see you laugh on national TV in Pakistan at something the world stopped laughing at about 30 years back.Step into the future. All 3 of us are here with our…

— Masaba (@MasabaG) November 15, 2023