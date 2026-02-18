Hindi Cricket Hindi

Matheesha Pathirana Ruled Out Of T20 World Cup 2026 2nd Blow For Sri Lanka After Wanindu Hasaranga

T20 World Cup 2026: श्रीलंका को दूसरा बड़ा झटका- मथीशा पथिराना टूर्नामेंट से बाहर, SLC ने इस खिलाड़ी को बुलाया

श्रीलंका के युवा तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना पिंडलियों की मांसपेशियों में खिंचाव के चलते टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. हसरंगा के बाद श्रीलंका को यह दूसरा झटका है.

मथीशा पथिराना @ICC

Matheesha Pathirana Ruled out of T20 World Cup 2026: श्रीलंका के युवा तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना (Matheesha Pathirana) चोटिल होने के चलते T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सोमवार को खेले गए मैच में वह पिंडलियों की मांसपेशियों में आए खिंचाव के चलते संघर्ष करते दिखे थे और अब खबर है कि वह इस टूर्नामेंट में आगे नहीं खेल पाएंगे. श्रीलंका को उसके अनुभवी लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा के बाद यह दूसरा झटका है. इससे पहले हसरंगा भी हैम्स्ट्रिंग की मांसपेशी में चोट लगने के चलते बाहर हो गए थे. श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है.

SLC ने दिलशान मधुशंका को टीम में किया शामिल

श्रीलंका की टीम गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी. इस मैच से पहले उसके बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में यह पथिराना के टूर्नामेंट से बाहर होने की खबर पर मुहर लगाई. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि उन्हें इस बाकी बचे टूर्नामेंट में अनफिट करार दिया जा चुका है. अगर अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है तो, मुझे लगता है कि इस पर जल्दी ही अपडेट दे दिया जाएगा.’ बुधवार की शाम करीब 6 बजे श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने दिलशान मधुशंका के नाम की बतौर रिप्लेसमेंट घोषणा कर दी.

AUS के खिलाफ सिर्फ 4 बॉल ही फेंक पाए थे पथिराना

बता दें 23 वर्षीय पथिराना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग पर आए थे तो वह अपने स्पेल की सिर्फ 4 ही गेंदें फेंक पाए थे और इसके बाद लंगड़ाने लगे थे. वह पल्लेकल के मैदान पर अपने पहले ही ओवर की चौथी बॉल फेंकने के बाद ही अपनी बाईं पिंडली को पकड़कर बैठ गए थे.

दोबारा मैदान पर नहीं उतर पाए पथिराना

यह देखकर टीम के फीजियो उनकी मदद के लिए मैदान पर पहुंचे और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. उनके ओवर की बाकी बची 2 गेंदों को फेंकने का काम दसुन शनाका ने किया था. इसके बाद पथिराना इस मैच में दोबारा बॉलिंग के लिए मैदान पर नहीं उतर पाए.

दिलशान मधुशंका का इंटरनेशनल करियर

दिलशान मधुशंका की बात करें तो वह लेफ्टआर्म फास्ट बॉलर हैं, जिन्होंने अभी तक अपने इंटरनेशनल करियर में 1 टेस्ट, 28 वनडे और 15 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. टेस्ट क्रिकेट में उन्हें अभी तक अपने पहले विकेट का इंतजार है. लेकिन वह वनडे में 50 और टी20 इंटरनेशनल में 15 विकेट अपने नाम कर चुके हैं.

पथिराना की चोट से KKR भी चिंतित

बता दें उनकी इस चोट से आईपीएल 2026 को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं. इस बार उन्हें तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 18 करोड़ रुपये में खरीदकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया है. इस टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में खेले अपने सभी तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सुपर 8 में जगह बना ली है.

Add India.com as a Preferred Source

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/