Border Gavaskar Trophy: दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़ा बदलाव; स्वेप्सन विदेश रवाना, इस युवा स्पिनर को मिला मौका

IND vs AUS 2nd test: भारत दौरे पर चार टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) के दूसरे मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में एक बदलाव हुआ है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट 17 से 21 फरवरी तक नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है, जहां भारत पिछले 36 साल से एक भी टेस्ट नहीं हारा है.

दिल्ली टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिशेल स्वेपसन की जगह मैट कुह्नमैन (Matt Kuhnemann) को शामिल किया गया है. स्वेप्सन अपने बच्चे के जन्म को लेकर वापस विदेश रवाना हो रहे हैं. 26 साल के मैट कुह्नमैन ने अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में डेब्यू नहीं किया है. दिल्ली टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम तीन स्पिनरों के साथ उतरने पर विचार कर रही है.

क्वीसलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर मैट कुह्नमैन ने ऑस्ट्रेलिया के चार वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने छह विकेट लिए हैं. प्लेइंग इलेवन में कुह्नमैन का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि दिल्ली की पिच कैसी दिखती है. माना जा रहा है कि अरुण जेटली स्टेडियम की पिच स्पिनरों की मदद करती है. नागपुर टेस्ट में कंगारू नाथन लियोन और टॉड मर्फी के रूप में दो प्रमुख स्पिनरों के साथ उतरी थी. मर्फी ने अपने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में सात विकेट लिए.

नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मिशेल स्वेपसन प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं थे, इसके अलावा चोट की वजह से मिशेल स्टॉर्क, जोश हेजलवुड और कैमरन ग्रीन भी नहीं खेल सके थे.

दूसरे टेस्ट के लिए अब डेविड वॉर्नर की ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XI से छुट्टी तय मानी जा रही है और उनकी जगह दूसरे ओपनर ट्रेविस हेड को मौका दिया जा सकता है. वॉर्नर पहले टेस्ट में पहली पारी में केवल 1 और दूसरी पारी में 10 रन ही बना पाए.