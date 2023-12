PAK vs PM XI: बाबर आजम की महागलती, Matt Renshaw ने एक गेंद पर 7 रन बनाकर पूरी की फिफ्टी

नई दिल्ली: पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है. टेस्ट मैच से पहले शान मसूद की कप्तानी वाली टीम प्राइम मिनिस्टर इलेवन के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेल रही है. प्राइम मिनिस्टर इलेवन के बल्लेबाज मैट रेनशॉ ने मैच के तीसरे दिन अनोखे अंदाज में हाफ सेंचुरी पूरी की. शुक्रवार, 8 दिसंबर को कैनबरा के मनुका ओवल में मैनशॉ ने एक गेंद पर सात रन बनाए और अपना स्कोर 47 से 54 तक पहुंचाया.

पारी के 78वें ओवर में लेग स्पिनर अबरार अहमद की गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड पर ड्राइव किया. फील्डर मीर हमजा ने गेंद का पीछा किया और डाइव लगाकर गेंद को बाउंड्री से पहले रोक लिया. बल्लेबाजों ने तीन रन पूरे किए. उन्होंने नॉन-स्ट्राइक ऐंड पर गेंद को थ्रो किया. यहां से बाबर आजम ने बहुत खराब थ्रो किया. पाकिस्तान के विकेटकीपर सरफराज अहमद उस थ्रो को पकड़ नहीं पाए. गेंद बाउंड्री के पार चली गई. इस तरह रेनशॉ को एक गेंद पर सात रन मिले.

दिन का खेल खत्म होने तक प्राइम मिनिस्टर इलेवन ने 141 ओवरों में चार विकेट रपर 367 रन बनाए. रेनशॉ नाबाद 136 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे. ब्यू वेबस्टर 21 रन बनाकर खेल रहे थे. कैमरन बेनक्रॉफ्ट 53 रन बनाकर आउट हुए. मार्कस हैरिस ने 49 और कैमरन ग्रीन ने 46 रन बनाए. कप्तान नाथन मैक्स्वीनी ने 40 रन का योगदान दिया. पाकिस्तान की ओर से खुर्रम शहजाद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ और इमाम-उल-हक ने एक-एक विकेट लिया.

You don’t see this every day! Matthew Renshaw brings up his half-century … with a seven! #PMXIvPAK pic.twitter.com/0Fx1Va00ZE

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 8, 2023