नई दिल्ली. भारत में इस साल अक्टूबर- नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान हो सकता है. एशिया कप के लिए जो भारतीय टीम चुनी गई है, उसे ही विश्व कप टीम का हिस्सा माना जा रहा है. क्रिकेट के कई दिग्गजों ने विश्व कप से पहले अपनी पसंदीदा भारतीय टीम का चुनाव किया है. इस लिस्ट में अब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मैथ्यू हेडन का नाम भी जुड़ गया है. मैथ्यू हेडन ने भारत की 15 सदस्यीय टीम का चुनाव किया है, हालांकि इस टीम में एक नाम नहीं होने से क्रिकेट फैंस हैरान हैं.

संजू सैमसन को टीम में किया शामिल

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मैथ्यू हेडन ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में भारत की अपनी पसंदीदा 15 सदस्यीय टीम चुनी है. मैथ्यू हेडन ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को 15 सदस्यीय टीम में जगह दी है. संजू सैमसन को एशिया कप के लिए रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट में रखा गया है और उनके विश्व कप टीम में चुने जाने की संभावना काफी कम है, मगर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का मानना है कि संजू सैमसन को 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा होना चाहिए.

तेज गेंदबाजों पर जताया भरोसा, कुलदीप- चहल बाहर, फैंस हैरान

मैथ्यू हेडन ने भारत की तेज गेंदबाजी पर ज्यादा भरोसा जताया है. उन्होंने जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी के साथ शार्दुल ठाकुर को भी टीम का हिस्सा बनाया है. वहीं स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को टीम से बाहर रखा है, जो हैरान करने वाला फैसला है. कुलदीप यादव ने भारत के लिए वनडे क्रिकेट में हाल के दिनों में शानदार प्रदर्शन किया है और भारतीय पिचों पर वह काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं.