मयंक अग्रवाल के नाम दर्ज हुआ IPL का शर्मनाक रिकॉर्ड, लिस्ट में युवराज-ब्रावो भी शामिल

आईपीएल 2023 के 47वें मैच में आज यानी के गुरुवार को दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद (KKR vs SRH) से हो रहा है. राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहे इस मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के सामने जीते के लिए 172 रन का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद ने 54 रन तक अपने चार विकेट गंवा दिए.

मयंक अग्रवाल ने एक बार फिर से निराश किया. वह 11 गेंदों पर दो चौके और एक छक्के की मदद से 18 रन बनाकर आउट हो गए. इसके साथ ही अब मयंक अग्रवाल के नाम IPL का एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक जिसने भी 100 पारियां खेली है, उनमें मयंक का औसत सबसे खराब रहा है. इस लिस्ट में सिक्सर किंग युवराज सिंह और ड्वेन ब्रावो जैसे दिग्गज भी शामिल है. पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल दूसरे नंबर पर है.

आईपीएल के इतिहास में कम से कम 100 पारियां खेलने के बाद जिन बल्लेबाजों का औसत 25 से कम का है, उनमें मयंक अग्रवाल का नाम अब सबसे ऊपर हो गया है. मयंक ने अब तक 22.44 के औसत से रन बनाए हैं. मयंक ने 122 आईपीएल मैचों की 116 पारियों में एक शतक और 12 अर्धशतक जड़े हैं. दूसरे नंबर पर पार्थिव पटेल का नाम है, जिनका औसत 22.60 का रहा है.