मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बनेगा MS Dhoni का स्मारक, इसी मैदान पर लगाया था वर्ल्ड कप विनिंग SIX

आईपीएल 2023 का 12वां मैच पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और चार बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (Mumbai Indians vs Chennai Super Kings) बीच 8 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम (Memorial at Wankhede Cricket Stadium) में खेला जाएगा.

एमएस धोनी (MS Dhoni) की टीम इस सीजन में एक जीत और एक हार के साथ दो अंक लेकर तालिका में छठे स्थान पर है. मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम धोनी के लिए एक यादगार स्टेडियम है. माही ने इसी मैदान पर 12 साल पहले 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में छक्का लगाकर भारत को दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाया था.

इस ऐतिहासिक स्टेडियम में धोनी को अब खास सम्मान मिलने जा रहा है. दरअसल, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने चेन्नई और मुंबई के बीच होने वाले आईपीएल मुकाबले के दौरान धोनी को सम्मानित करने का फैसला किया है. एमसीए साथ ही उस सीट को रिजर्व करेगा जहां धोनी का वो विनिंग सिक्स गया था. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने जिस सीट पर गेंद गिरी थी उस स्टैंड पर स्मारक बनाने का फैसला किया है.

MCA ने ट्विटर पर दी जानकारी

एमसीए ने मंगलवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी. क्रिकेट संस्था ने बताया कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमोल काले और सचिव अजिंक्य नायक ने शीर्ष परिषद के सदस्यों के साथ एमसीए पवेलियन में एमएस धोनी के 2011 के विश्व कप फाइनल में लगाए गए विनिंग सिक्स की याद में एक स्मारक बनाने का फैसला किया है. धोनी ने इसी मैदान पर छक्का लगाकर भारत को 28 साल बाद दूसरी बार वर्ल्ड कप जिताया था.