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T20 वर्ल्ड कप में क्या है टीम इंडिया का प्लान? स्मृति मंधाना ने दिया बड़ा हिंट

भारतीय टीम की सीनियर ओपनिंग बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने कहा कि मैं और शैफाली बॉल को अच्छा मिडल कर रहे हैं लेकिन टीम के लिए बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे हैं. हम जानते हैं कि हमें टी20 वर्ल्ड कप में यह करना होगा.

Written by: Arun Kumar
Published: June 3, 2026, 5:08 PM IST
Smriti Mandhana
स्मृति मंधाना @BCCI/x

बीते साल वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद इंग्लैंड में टी20 वर्ल्ड कप के लिए पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम से इस बार भी ऐसे ही लाजवाब प्रदर्शन की उम्मीद है. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप शुरुआत से पहले टीम यहां अपनी तैयारियों को परखने के मकसद से मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में उतरी थी, जहां उसे निराशा हाथ लगी. भारतीय टीम पहला मैच जीतने के बावजूद 1-2 से यहां सीरीज हार गई. ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन इंग्लैंड में 12 जून से होना है.

टीम भले यहां सीरीज हार गई हो लेकिन उसे यहां खेलकर परिस्थितियों को समझने और तालमेल बिठाने का मौका जरूर मिला होगा. टीम की उपकप्तान और ओपनिंग बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने कहा है कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप में उनकी और उनकी साथी बल्लेबाज शेफाली वर्मा की भूमिका बहुत अहम होगी.

और पढ़ें: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026: आज होगा भारतीय टीम का ऐलान, फैन्स को वनडे वर्ल्ड कप की जीत के बाद इस खिताब की भी उम्मीद

मंधाना ने तीसरे टी20 ते बाद कहा, ‘इंग्लैंड में सीरीज खेलना, जहां हमें वर्ल्ड कप (टी20) खेलना है, तैयारियों के हिसाब से बहुत अच्छा है. लेकिन पीछे मुड़कर देखती हूं, तो मुझे और शेफाली वर्मा दोनों को आगे बहुत बड़ा रोल निभाना है.’

उन्होंने कहा, ‘हम दोनों गेंद को अच्छी टाइमिंग से खेल रहे हैं लेकिन बदकिस्मती से टीम के लिए बड़ा योगदान नहीं कर पा रहे हैं. हम दोनों नेट्स पर वापस जाकर कड़ी मेहनत करते रहेंगे. हम यह पक्का करेंगे कि हम एक ओपनिंग जोड़ी के तौर पर बेहतर वापसी करें क्योंकि हम दोनों को अच्छी शुरुआत देने और मोमेंटम बनाए रखने पर गर्व है. हम इसे अपने हिसाब से लेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे.’

मंधाना ने कहा, ‘गेंदबाजी के मामले में, हम ड्रॉइंग बोर्ड पर जाएंगे और देखेंगे कि कौन से बेहतर विकल्प हैं. हमने इस सीरीज से पहले ऐसा किया था, शायद हम फिर से वापस जा सकते हैं. अब मुझे लगता है कि हमें पता है कि इन कंडीशन में कौन सी गेंदें फेंकनी हैं.’

12 जून से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान 14 जून को बर्मिंघम में एक-दूसरे के खिलाफ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत करेंगे. इस मैच से पहले मंधाना ने मीडिया से अपील की कि वे सिर्फ पाकिस्तान वाले मैच को लेकर हाइप न बनाएं.

तीसरे टी20 में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अर्धशतक लगाया. कप्तानी पारी पर मंधाना ने कहा कि हरमन जब अपने बेस्ट फॉर्म में होती हैं, तो यह देखने लायक होता है. दबाव में वाकई अहम पारी, खासकर जब हमें 180 या उससे ऊपर तक पहुंचने के लिए ऐसी पारी की जरूरत थी.

हरमनप्रीत की पारी के अलावा, मंधाना ने वर्ल्ड कप से पहले भारत के कई बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर कहा, ‘सच में बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई अच्छी फॉर्म में है. टी20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले यह एक अच्छा संकेत है कि जेमी (रोड्रिग्स), हरमन, हर कोई शानदार फॉर्म में है.’

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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