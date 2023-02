T20 World Cup Final: मेग लैनिंग बना सकती वर्ल्ड रिकॉर्ड, रिकी पोंटिंग को पछाड़कर इतिहास रचने का मौका

Women’s T20 World Cup Final: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का (Women’s T20 World Cup Final 2023) का फाइनल मुकाबला आज यानी के रविवार को ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका (AUS-W vs SA-W Final) के बीच खेला जाना है. इस मुकाबले में ऑस्टेलियाई कप्तान मेग लैनिंग (Meg Lanning) के पास अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है.

लैनिंग सर्वाधिक आईसीसी ट्रॉफी जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ सकती हैं. लैनिंग की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम अगर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हरा देती हैं तो लैनिंग दुनिया में सबसे ज्यादा बार आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली कप्तान बन जाएंगी.

पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने चार बार आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं. वहीं, महिला और पुरुष क्रिकेट में सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीती है. पोंटिंग ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को चार बार आईसीसी ट्रॉफी दिलाई है.

वहीं, महिला टीम में मेग लैनिंग ने भी टीम को चार बार आईसीसी टूर्नामेंट में चैंपियन बनाया है. यानी के पोंटिंग और लैनिंग के नाम अब तक 4-4 आईसीसी ट्रॉफी हैं. ऐसे में लैनिंग अगर इस बार अपनी टीम को चैंपियन बनाती हैं तो वह सबसे ज्यादा पांच बार आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली कप्तान बन जाएंगी.