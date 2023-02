T20 World Cup Final: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मेग लैनिंग ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, रिकी पोंटिंग को पछाड़कर रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड छठी बार आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है. मेग लैनिंग (Meg Lanning) की कप्तानी वाली टीम ने रविवार को आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 (Women’s T20 World Cup Final 2023) के फाइनल में साउथ अफ्रीका को 19 रन से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब पर कब्जा जमा लिया. इस खिताबी जीत के साथ ही ऑस्टेलियाई कप्तान मेग लैनिंग ने अपने नाम नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है.

लैनिंग ने सर्वाधिक आईसीसी ट्रॉफी जीतने के मामले में ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया है. लैनिंग अब दुनिया में सबसे ज्यादा बार आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली कप्तान बन गई हैं. ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई और टीम एक से अधिक बार यह खिताब नहीं जीत पाई है. ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले 2010, 2012, 2014, 2018 और 2020 में यह खिताब जीता था.

पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने चार बार आईसीसी ट्रॉफी जीते थे. वहीं, महिला और पुरुष क्रिकेट में सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीती है. पोंटिंग ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को चार बार आईसीसी ट्रॉफी दिलाई. मेग लैनिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले 2014, 2018, 2020 और 2022 में वनडे वर्ल्ड कप जीते थे.

वहीं, मेग लैनिंग ने अब टीम को दुनिया में सबसे ज्यादा पांच बार अपनी टीम को आईसीसी टूर्नामेंट में चैंपियन बनाया है और लैनिंग ने इस मामले में पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया है. लैनिंग सबसे ज्यादा पांच बार आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली कप्तान बन गई हैं.